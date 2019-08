L’Aquila, il video sui venerdì in centro

“Venerdì in centro”, i momenti più significativi delle manifestazioni in un video.

Sono raccolti in un video i momenti più significativi di “Venerdì in centro”, l’iniziativa organizzata dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con sponsor, commercianti, associazione “Mamme per L’Aquila” e altri volontari, per consentire ai cittadini di tornare a frequentare il centro storico in corso di ristrutturazione dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Con sei appuntamenti che si sono svolti ogni venerdì di giugno e nei primi due venerdì di luglio, “Venerdì in centro” è stato caratterizzato da manifestazioni musicali e teatrali nei cortili di palazzi storici, nelle vie e nelle piazze del cuore dell’Aquila, da momenti di intrattenimento per i più piccoli e da negozi aperti fino a sera inoltrata.

Il video, realizzato da Ugo Colista, è pubblicato nella pagina di YouTube del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo .

“In pochi minuti – ha commentato l’assessore alle Attività produttive, il vice sindaco Raffaele Daniele – sarà possibile apprezzare lo sforzo profuso dal Comune, ma anche dagli sponsor, dai commercianti, dall’associazione Mamme per L’Aquila, dai volontari che ci hanno sostenuto (ringrazio di cuore tutti questi soggetti) per la riuscita di un’iniziativa che è stata molto partecipata. Il centro storico pieno di gente fino a tardi in tutti e sei i venerdì è la migliore conferma di come gli aquilani volessero riappropriarsi a tutti i costi della parte antica della città e siamo lieti che anche ai visitatori il programma sia piaciuto. Tutto ciò è stato realizzato grazie a un percorso congiunto e condiviso, il cui approdo sarà quello di far diventare ogni giorno un ‘venerdì in centro’”.

“In questo senso – ha concluso il vice sindaco Daniele – vanno pienamente condivise le affermazioni del sindaco Pierluigi Biondi che, all’indomani dell’appuntamento di chiusura, osservò che si è trattato di una prova generale per un’iniziativa che in futuro potrà essere replicata e migliorata, ove necessario”.