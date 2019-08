Asm, Lanfranco Massimi nuovo amministratore unico

L’assemblea dei soci di Asm, Aquilana società multiservizi, ha indicato Lanfranco Massimi quale nuovo amministratore unico dell’azienda.

Il provvedimento di nomina è stato sottoscritto dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Massimi, avvocato aquilano e noto in città anche per i suoi prestigiosi trascorsi rugbistici, subentra a Paolo Federico.

“A Lanfranco Massimi giungano i migliori auguri di buon lavoro. – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore con delega alle Partecipate, Fausta Bergamotto –Lo attende un lavoro impegnativo ma stimolante, in un’azienda strategica per la comunità aquilana e che svolge un servizio a 360 gradi nell’ambito della gestione dei rifiuti e del decoro urbano. Il nostro ringraziamento, sincero e sentito, va a Paolo Federico, che ha ricoperto con dedizione e passione il suo incarico, consentendo ad Asm di raggiungere traguardi importanti, aprendola ai comuni del territorio, stipulando accordi con partner del settore che consentiranno risparmi per le tasche dei cittadini e scongiurando il rischio di isolamento verso il quale sembrava irrimediabilmente condannata”.

“Ho accettato l’incarico con grande entusiasmo, consapevole della complessità del compito che i soci e l’amministrazione comunale, socio di maggioranza mi hanno assegnato. Mi metterò a lavoro da subito per conoscere le strutture e il personale e pianificare al meglio ciò che c’è da fare” ha dichiarato l’amministratore unico di Asm, Lanfranco Massimi.