Aperte le iscrizioni per la maratona L’Aquila città del mondo

Sono aperte le iscrizioni alla mezza maratona ‘L’Aquila città del mondo’.

La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 21,097 km e non competitiva sulla distanza di 5 km è organizzata da Atleticom Asd, con il patrocino del Comune de L’Aquila nell’abito del Progetto Restart, si svolge sotto l’egida della Fidal ed è inserita nel calendario nazionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio architettonico storico e culturale dell’Aquila a oltre 10 anni dal terremoto: il percorso della gara è infatti studiato per toccare alcuni tra i luoghi simbolo della ricostruzione, recuperati anche grazie all’aiuto, in alcuni casi all’adozione, da parte della comunità internazionale.

‘L’Aquila città del mondo’ si divide in 4 gare: la Mezza Maratona competitiva, la Mezza non competitiva a staffetta (4 x 5 km), la 5 Km non competitiva, e il Miglio (corsa su strada e marcia). L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre.