Continuano i lavori sulla SR261 Subequana nei pressi di San Demetrio, all’altezza della nuova rotatoria di Stiffe.

È stata disposta la chiusura al traffico nel tratto compreso tra il km 7+500 e il km 8+600 (innesto Sp91 di stiffe) ad eccezione degli utenti residenti dalle ore 6 di oggi alle 12 di domani, 9 agosto 2019.

Il traffico veicolare è deviato lungo le direttrici provinciali 91 di Stiffe e 92 di Villa Sant’Angelo: strade interpoderali e decisamente strette per consentire il normale traffico che si registra sulla SR261, percorsa spesso e volentieri da mezzi di lavoro e bus. Peraltro, in questi giorni è previsto anche il servizio sostitutivo di Trenitalia con bus.

Ad ogni modo, il percorso alternativo è ben segnalato lungo la strada, anche se di fatto è un po’ difficoltoso.

Tra il 7+500 e il 10+122 sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SR261 Subequana e tra le lavorazioni da porre in essere vi sono anche quelle che riguardano l’adeguamento delle opere idrauliche di raccolta.

E’ stato necessario provvedere anche all’adeguamento delle opere idrauliche di attraversamento della sede stradale mediante la posa in opera di nuove condotte in acciaio e per eseguire le lavorazioni necessarie per il posizionamento di queste strutture è necessaria la chiusura al transito, come in questo caso, nel tratto di strada interessato.