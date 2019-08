Perdonanza e biglietti, prenotazioni e nuove soluzioni

Perdonanza 2019, le nuove soluzioni per le prenotazioni on line dei biglietti.



Sulla scia dell’esperienza dello scorso anno, il Comitato Perdonanza sta valutando soluzioni per evitare l’immediato esaurimento dei posti in breve tempo con le prenotazioni online e anche le polemiche social che ne potrebbero conseguire, come successe ad Agosto 2018.

Nel 2018 infatti, la prenotazione online – strumento necessario per la sua praticità ma anche per la sua democraticità – si rivelò invece foriera di recriminazioni e polemiche da parte degli utenti che non erano riusciti ad accaparrarsi i biglietti per i tanto attesi eventi della Perdonanza celestiniana.

Come riporta Il Messaggero, il Comitato sta valutando soluzioni pratiche su come integrare il sistema delle prenotazioni, come ad esempio la dilazione dei posti prenotabili, in modo da renderne disponibile un tot ogni giorno e non tutti insieme.

Si discute infine sulla effettiva comunicazione erga omnes e non solo nei confronti di cerchie ristrette di utenti per informarli della messa on line dei biglietti.