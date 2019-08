Perdonanza 2019, 15mila euro dal MIBAC

L’AQUILA – Dal MIBAC 15mila euro per la 725ª Perdonanza. L’annuncio del sindaco Biondi.

La direzione generale per lo spettacolo dal vivo del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) ha concesso un finanziamento di 15mila euro alla 725ª edizione della Perdonanza Celestiniana. Lo rende noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. La delibera di assegnazione dei contributi è stata pubblicata e fa riferimento a un decreto ministeriale riguardante i criteri di accesso al fondo nazionale per la rievocazione storica. Decreto in base al quale il Comune aveva presentato la richiesta di finanziamenti. Complessivamente le domande, in tutta Italia, erano stato 291 e la Perdonanza è risultato uno dei 66 progetti beneficiari del contributo.

“Soddisfazione” è stata espressa dal sindaco Biondi “al di là dell’entità del contributo. Infatti – ha osservato – l’ammissione al finanziamento, dopo l’esame di un’apposita commissione di valutazione, è da considerare un pieno riconoscimento della Perdonanza Celestiniana come evento di caratura nazionale, tanto da meritare l’attenzione, anche economica, da parte del Mibac”.