L’Aquila su Linea Verde Magazine

L’Abruzzo intero, con L’Aquila al primo posto, approda sulle pagine di Linea Verde Magazine.

Ottavo numero della rivista speciale, della trasmissione di Rai 1, dedicato alla nostra regione, dal mare alla montagna.

Da oggi in edicola la nuova edizione con il numero di approfondimento sull’Abruzzo “Dall’Adriatico selvaggio, ai pascoli dei monti”.

I trabocchi, che fanno capolino già in copertina, la Riserva Naturale Punta Aderci, a Vasto, definita: “un mare tutto da vivere”, Campo Imperatore e una ricostruzione sotto un cielo di stelle, quindi la cornice montuosa del massiccio del Gran Sasso, tra cime e fiori colorati. E poi, ancora la cultura ispirata dalla natura d’Abruzzo, con l’intervista alla scrittrice Dacia Maraini, che racconta come le sue storie nascano, tutte, dal suo amore per Pescasseroli, cuore del Parco Nazionale.

C’è spazio, ovviamente, anche per le eccellenze che dai campi arrivano alla tavola, di cui l’Abruzzo è, da sempre, maestro. In primo lugo lo zafferano dell’Aquila, “dono di un frate domenicano”.

Quindi itinerari, ma anche sapori e tradizioni in una rivista mensile che racconta tutto il bello dell’Italia da leggere e che, questa volta, mette in vetrina l’Abruzzo: regione da scoprire e da vivere, con l’aquilano a svettare sul bell’Abruzzo che fa innamorare.