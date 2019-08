L’Aquila, rimborso dei libri di testo scolastici

Scuola, da oggi il rimborso dei libri di testo

A partire da oggi, 8 Agosto, gli aventi diritto potranno riscuotere il rimborso relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori per l’anno scolastico 2018-2019.

Lo ha reso noto l’assessore al diritto allo studio del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

«Quest’anno – ha precisato Bignotti – in caso di più rimborsi a beneficio della medesima famiglia, gli stessi saranno effettuati in un’unica soluzione, evitando così operazioni ridondanti. Le somme potranno essere riscosse in tutte le sedi della banca Bper dell’Aquila, presentando un documento di identità in corso di validità.»