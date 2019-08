Le delegazioni di Sassa e Arischia saranno chiuse durante la settimana di Ferragosto.

Chiusura temporanea delle delegazioni di Sassa e Arischia per il ponte di Ferragosto. Il settore Politiche per il cittadino rende noto che la delegazione di Sassa sarà chiusa nei giorni 14 e 16 agosto, mentre quella di Arischia non sarà operativa il 19 agosto.