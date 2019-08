L’Aquila 1927, anche Amatrice al fianco della squadra

Arrivano anche da Amatrice le risorse economiche per la nuova L’Aquila 1927.

Un’amicizia profonda, quella che lega da anni le due comunità, accomunate dallo stesso destino. Ora è l’Asd Amatrice, con il presidente Tito Capriccioli, a ‘scendere in campo’ per sostenere i rossoblù.

5000 euro più IVA. Una genesrosità, direttamente da Amatrice, che farà bene alle casse di L’Aquila 1927.

Ieri la partenza della campagna abbonamenti, per la stagione 2019/2020. L’Aquila disputerà il Campionato di Promozione e, nel mezzo di vicissitudini societarie burrascose, sotto la nuova e inusuale presidenza, affidata alla sua associazione di tifosi più rappresentativa, quella dei Supporters’ Trsut, si sta impegnando, giorno dopo giorno, a raccogliere risorse e sponsorizzazioni tra le attività commerciali cittadine.

Dopo il colpo di scena dell’accordo saltato con il gruppo Iannini, un nuovo spiraglio di luce arriva allora dall’Asd Amatrice Tito Capriccioli. A comunicare la sponsorizzazione è la società stessa, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina facebook.

“Il Presidente dell’Asd Amatrice Tito Capriccioli, nel nome dell’amicizia sviluppata in questi anni con i ragazzi dei Red Blue Eagles, ha sottoscritto oggi, per conto della sua impresa edilizia, una sponsorizzazione di ben 5000 Euro+IVA, in favore de L’Aquila 1927. Si tratta di un gesto che apprezziamo infinitamente e che conferma la vicinanza tra le nostre due città e i nostri due sodalizi. Buona fortuna, dunque, all’Amatrice Calcio, che quest’anno affronterà anch’essa il Campionato di Promozione”.