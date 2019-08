Il McDonald’s riapre al pubblico con il nuovo look

Riapre oggi, 8 Agosto, il McDonald’s dell’Aquila e lo fa con un nuovo look.

Il Capoluogo ha seguito l’inaugurazione della sede aquilana della nota catena e la grande festa dedicata agli addetti ai lavori.

Ciò che colpisce è il nuovo look del locale, che richiama il McDonald’s di Avezzano, come illustra il licenziatario Gaetano Miranda.

Anche l’organizzazione della cucina è stata predisposta come quella di Avezzano, che consente la preparazione di un panino in 120 secondi. I lavoratori sono stati infatti formati nella sede marsicana.

McDonald’s, colazione con il McCafè

Un nuovo arredo, zone tematiche dedicate ai bambini con i touchscreen, i nuovi totem e, dulcis in fundo, il McCafè, una delle novità più rilevanti della riapertura.

I clienti potranno infatti recarsi al bar del McDonald’s dalle 7 di mattina, per le performance straordinarie di una macchina Cimbali che offre sia il caffè italiano, sia il caffè americano.

McDonald’s, le novità

18 posti in più, ricavati da un’area che non era aperta al pubblico e che è stata adibita e 10 unità di personale in più per la nuova apertura.

Infine un nuovo ingresso, creato per rendere più sicuro l’accesso dei bambini all’area dei giochi esterni, per permettere una via di fuga immediata.

L’ultima, utile novità, è che dal 6 settembre sarà possibile ordinare da casa grazie a un comodo sistema di home delivery.

Un McDonald’s sempre più innovativo e al servizio del pubblico che riapre le porte oggi, 8 Agosto, dall’ora di pranzo.