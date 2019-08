Crisi di Governo: Conte lascia, mandato esplorativo a Giorgetti

Governo: Giorgetti al Quirinale. Conte saluta e lascia l’incarico.

Giuseppe Conte ha rimesso il proprio incarico di Presidente del Consiglio nelle mani del Presidente della Repubblica. Non ci sono le condizioni per andare avanti. “Torno dai miei alunni, – ha detto ai cronisti che lo attendono per la conferenza stampa in tarda serata. Nel frattempo è atteso al Colle Giorgetti per il conferimento di un mandato esplorativo, come si apprende da fonti del Quirinale.

Da verificare l’impatto che avrà la notizia sulla visita di Salvini in Abruzzo e sulla politica regionale e locale.