QUILAQUILA, primo portale dedicato al turismo

L’AQUILA – QUILAQUILA è il nome del primo portale del Comune interamente dedicato al turismo.

Un sito in progress, presentato questa mattina a L’Aquila, a Palazzo Fibbioni, sede del Comune. È stato realizzato in collaborazione con il Formez PA.

Oggi la presentazione del primo step, alla presenza del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Abbiamo scelto un brand – ha spiegato l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio – QUILAQUILA per dare un senso alla città che c’è, e ora è qui, con il suo volto nuovo, votato alla scienza e alla conoscenza”.

Si tratta, quindi, del primo portale del Comune, dedicato esclusivamente al turismo, quindi alle bellezze dell’Aquila e del suo suggestivo territorio, ai percorsi e agli eventi che la città e il suo circondario offrono.

Un vero e proprio strumento di promozione dell’immagine della città capoluogo, “che avrà inserita anche la traduzione in inglese delle varie sezioni”, ha aggiunto Fabrizia Aquilio.

Il sito sarà implementato con i luoghi di interesse economico, dove mangiare, dove dormire e così via.

“Vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che vogliono esser visibili sul portale di farne richiesta”, ha chiarito l’assessore.

Stesso discorso per quanto concerne gli eventi, da inserire calendarizzati.

Oltre il semplice marketing, finalizzato a sfruttare i desideri e le necessità dei consumatori, c’è alla base del portale QUILAQUILA, la volontà di comunicare una visione della città come luogo di destinazione, non solo da visitare, ma anche da vivere.

La risoluzione del sito è stata appositamente scelta per rendere compatibile il portale a qualsiasi dispositivo. L’offerta di valore che sarà presentata coniugherà la rinascita dei beni esistenti con il complesso degli eventi organizzati in città. Saranno i cittadini stessi gli ambasciatori della propria città.

Ci sarà inoltre uno spazio news, composto da messaggi di chi comunicherà esigenze di valorizzazione, accoglienza o particolare risorse del territorio che hanno riscosso successo.

Il turismo, ovviamente, è un tema sconfinato. In generale è facile dire che qualcosa di meglio andava fatto, noi intanto ci stiamo provando. L’offerta turistica, si sa, è soggetta a continua dinamicità, soprattutto a L’Aquila, città d’arte in ricostruzione. Ma il sito, darà, a mano a mano, le informazioni aggiornate in tempo reale, tra ciò che è stato già restituito e tutto ciò che torna al servizio della comunità nel tempo“, ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi.