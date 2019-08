Meraviglie a portata di mano, 7 artisti abruzzesi a Navelli

Questa volta la rassegna itinerante “Meraviglie a portata di mano” sarà a Navelli giovedì 8 agosto con un’esposizione a Palazzo De Roccis.

Le opere di 7 artisti abruzzesi in un contesto d’altri tempi. È “Riflessi d’arte”, l’esposizione che viene inaugurata domani, giovedì 8 agosto alle ore 18,00, nel prestigioso Palazzo De Roccis, strappato all’abbandono dal Comune di Navelli (L’Aquila) che lo ha acquisito, ristrutturato e restituito alla comunità nel 2014, anche grazie a una gara di solidarietà post-terremoto.

La mostra fa parte di “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone di eventi che fino al 17 agosto porta in cinque borghi della piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate.

Giunta alla sua quarta edizione, a cura dell’associazione Tradizione e cultura, in collaborazione con la Fondazione Silvio Salvatore Sarra e la Pro loco di Navelli, la mostra “Riflessi d’arte” vede esposte le opere di Sandro Arduini, Antonio Rauco, Raimondo Tiberio, Piero Angelone, Lucio Capri, Walter Di Carlo e Giancarlo Pacella.

Concepite per un ciclo idealmente rivolto a miti e leggende del mondo antico, le opere di Arduini si traducono contemporaneamente in una originale modernità.

Allievo dell’Accademia di Belle Arti, Rauco dipinge dal 1966 e dal 1977 è stato tra i promotori di “Officina Culturale ’77”.

Artista poliedrico, Tiberio è un maestro nell’arte del cesello, nel bronzo e ferro, nella scultura lignea e nella pittura a olio, numerosi i suoi disegni a matita. Ha eseguito lavori con argilla e bronzo posizionati nei paesi arabi e in Italia, in Sardegna, Puglia e Sicilia.

Si basano sull’accostamento di pietra, legno e ferro le sculture di Angelone. Molte di esse si ispirano a opere letterarie e seguono specifici pensieri filosofici. I quadri sono astratti/figurativi con colori a tempera e materiali vari.

Predilige la pittura a olio su tela e tavola Lucio Capri, che si dedica a copie d’autore, spaziando da Patini a Caravaggio per arrivare ai grandi contemporanei. Frequenti anche opere originali, ritratti e visioni fantastiche.

Oltre che come pittore, Di Carlo è noto per le enormi sculture in pietra posizionate nella città di L’Aquila. Ormai famosissima la sua via Matris che si estende sul sentiero che conduce alla Madonna Fore, sulla montagna di San Giuliano.

I lavori di Giancarlo Pacella rappresentano la manipolazione, il recupero e il cambiamento di destinazione dei vari materiali usati. Molti sono esclusivamente naturali. Bravo nell’accostamento dei colori. Ha eseguito anche murales in varie parti del nostro territorio e fuori.

L’esposizione resterà allestita fino a domenica 18 agosto.

Progetto finanziato con i fondi Restart, “Meraviglie a portata di mano” vede come capofila il Comune di Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere. Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

Un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della Piana di Navelli. I cinque comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.

Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche di coinvolgere giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni come il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, l’associazione culturale Le Vie dello Zafferano e la Pro loco di Navelli, per arricchire gli eventi facendo sinergia.

