L’Aquila 1927, Ianni via

Maurizio Ianni non collaborerà con l’A.S.D. L’Aquila 1927.

La società L’Aquila 1927 ha comunicato ufficialmente l’interruzione del proprio rapporto di collaborazione con il direttore tecnico Ianni.

A Maurizio va un ringraziamento sincero per l’impegno profuso e le qualità dimostrate in tanti anni, in campo e fuori, al servizio dei colori rossoblù, con l’augurio di ogni successo professionale futuro.

L’interruzione della collaborazione con Ianni arriva in ore concitate per la società rossoblù: nelle ultime ore è saltata la trattativa con gli imprenditori legati a Iannini. Questo pomeriggio alle 16 conferenza stampa della società in cui si farà il punto della situazione e si lancerà la campagna abbonamenti