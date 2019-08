Briciole di terra, quattro giornate di spettacoli sussurrati dal vento

Un vento di creatività nell’estate della Valle Subequana. A Goriano Valli arrivano Briciole di Terra, trilli, suoni e racconti, direttamente dalla natura, sussurrati dal vento.

Ci saranno natura, musica e teatro per quattro giorni interamente incentrati sulla creatività e sul divertimento, targati Il Bosco del Fauno.

Briciole di terra, si parte oggi, mercoledì 7 agosto.

Il primo appuntamento prevede lo spettacolo “Accordi spaesati“, a cura dell’Associazione CuntaTerra. Spazio anche ai piaceri della gola, con la degustazione di vini delle Cantine “Vigne di More”, assaggi con farine di solina dell’Azienda Terra di Statulae, prodotti freschi del Negozio Vestina Market e pane e pizza del Panificio Visconti Cesare. L’Atelier della Creatività aprirà le porte a partire dalle 21,30, in via Risorgimento, 3 a Goriano Valli.



Giovedì 8 agosto alle 18 lo spettacolo per bambini “Il principe ranocchio” dell’Associazione Favole in valigia. Spettacolo adatto ad un pubblico dai 3 anni in su

Venerdì 9 agosto dalle 17 la festa conclusiva del “Campo in Natura -Intrecci a piccole mani“ il campo estivo che ha animato l’estate dei bambini della Valle Subequana, grazie alle divertenti iniziative de Il Bosco del Fauno.

Sabato 10 agosto, infine, dalle 17:30 “Rotoliamo tra le bolle di sapone”: spettacoli e intrattenimento per i più piccini organizzato dall’Associazione Il Bosco del Fauno, dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

Alla fine degli spettacoli dedicati ai bambini, merende sfiziose

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione: Barbara, 389.7845232