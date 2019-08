Asili nido convenzionati, approvato adeguamento corrispettivo

Asili nido convenzionati, Giunta delibera l’aggiornamento del corrispettivo

Bignotti “Risolto il problema dopo anni di blocco”

La giunta comunale dell’Aquila ha deliberato l’aggiornamento del corrispettivo settimanale in favore degli asili nido privati autorizzati e accreditati per l’erogazione dei servizi educativi della prima infanzia, convenzionati con il Comune.

Lo hanno reso noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, che ha proposto il provvedimento approvato dall’esecutivo.

«Finalmente è stata sbloccata una situazione, rimasta ingessata per anni – hanno dichiarato Biondi e Bignotti – Il convenzionamento con i nidi privati accreditati ha come finalità quella di consentire l’accesso al servizio ad un numero maggiore di famiglie aquilane, inserendo presso le strutture stesse anche i bambini della graduatoria comunale, con oneri, in tutto o in parte, a carico del bilancio comunale.»

«L’adeguamento dei corrispettivi – hanno proseguito il sindaco e l’assessore alle Politiche sociali – potrebbe consentire in futuro, in presenza delle necessarie risorse finanziarie, anche l’incremento del numero dei bambini accoglibili in queste strutture, permettendo all’ente il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti, con costi peraltro inferiori rispetto a quelli da sostenere per garantire il servizio secondo modalità alternative. Nei prossimi giorni si cercherà anche di risolvere ulteriori criticità legate alle convenzioni.»

Biondi e Bignotti hanno concluso precisando che «insieme al settore comunale che si occupa del Patrimonio, e quindi insieme all’assessore Vittorio Fabrizi, si sta anche perfezionando l’iter per emanare un bando pubblico per la gestione della struttura Ape Tau, con funzione sempre di asilo nido convenzionato ed accreditato. Continua quindi il percorso di analisi delle criticità e di risoluzione delle stesse con azioni concrete e stabili nel tempo.»