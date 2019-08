Scanno, il mondo dell’Opera nelle 6 corde di Federico Quercia

Il maestro Federico Quercia, Direttore dell’Accademia Chitarristica Sulmonese, si esibirà in un concerto intitolato “Il mondo dell’opera nelle 6 corde”, il 09 Agosto alle ore 21.30 nella splendida cornice di Scanno, borgo tra i più belli d’Italia, circondato dai Monti Marsicani e situato nella provincia dell’Aquila.

Sarà un viaggio nel mondo dell’opera italiana, alla scoperta di miti intramontabili come

Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini e i loro capolavori, come il Rigoletto, il Barbiere di Siviglia.

«L’evento – ha spiegato il maestro Federico Quercia è parte di una serie di concerti organizzati per far ascoltare l’opera in un modo insolito e nuovo.»

Il musicista durante l’esecuzione dei brani sarà coadiuvato dalla voce narrante della poetessa

abruzzese Annagrazia Ruscitti.

Dopo Raiano (AQ) e Montevarchi (AR) situata tra le splendide colline toscane, questa di Scanno è la terza data del tour che si chiuderà il prossimo 2 novembre a nella prestigiosa Biblioteca Sperelliana.

Quercia, formatosi nella prestigiosa scuola chitarristica napoletana e laureatosi a pieni voti presso il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli, all’età di 35 anni, si trasferisce in Nuova Zelanda, praticamente senza nessun contatto o un tetto sulla testa, con l’intenzione di insegnare ai maori a suonare questo strumento.

Dopo essersi esibito nei teatri e nelle sale da concerto più prestigiose del paese, solo per citarne alcune: Canterbury University, Auckland Town Hall, James Hay Theatre, Great Hall in The Arts Centre of Christchurch, Centro Culturale Russo,

Istituto Italiano di Cultura, Aurora Performing Arts Centre, Lincoln University, ha

ottenuto, nel 2005, la cattedra presso l’Università di Auckland, e a seguire quella dell’Universitàdi Waikato ad Hamilton.

Contemporaneamente ha svolto attività di docenza in diversi College, alcuni dei quali frequentati prevalentemente dai maori.

Nel 2009 è arrivato un altro prestigioso riconoscimento: la nomina a professore presso l’Università de Las Americas a Santiago del Cile.

Nel 2016 il Maestro ha fondato L’Accademia Chitarristica Sulmonese, scuola di alto profilo, una

fresca e nuova realtà presente sul territorio della Valle Peligna, che si rivolge soprattutto ai giovani chitarristi o aspiranti tali.

Appuntamento con la chitarra del Maestro Federico Quercia a Scanno Venerdì 9 Agosto.