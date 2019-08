L’Aquila 2009, doppia stella per il rating di legalità del Consorzio

Il Consorzio L’Aquila 2009 ha ottenuto l’incremento del punteggio relativo al rating di legalità raggiungendo la doppia stella.

Doppia stella al rating di legalità per L’Aquila 2009. «Tale incremento – spiegano dal Consorzio – è stato deliberato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a dimostrazione del nostro comportamento etico in ambito aziendale, sempre attuato e reso concreto attraverso l’adozione del MOGC ex d.lgs. 231/2001. Ciò continua a dimostrare, in termini generali, il nostro elevato grado di attenzione nella corretta gestione del business e, oltre al rispetto delle norme vigenti, una costante e particolare attenzione ai nostri clienti».

«Ricordiamo che L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”».