Degrado, troppi mozziconi in via Ramieri



Giunge alla redazione de Il Capoluogo la segnalazione di una situazione che si ripete da diverso tempo.

«Ci è stato segnalato che a pochi passi da Piazza Duomo, in Via Ramieri, dove sorge

il Call Center Customer Care, lungo la strada che costeggia il predetto call center è pieno di mozziconi di sigarette.» scrive Legambiente Abruzzo Beni Culturali.

«Molto si parla in questa città di decoro urbano e rigenerazione urbana, purtroppo però facilmente si dà la colpa solo ai ragazzi che lasciano sporchi i nostri vicoli dopo la movida (atto sicuramente da condannare), mentre molto meno si fa caso al degrado presente durante il giorno.»

«Abbiamo raccolto i mozziconi lungo tutta la strada , sembrerebbe che la maggior parte dei mozziconi provengano proprio dal call center….» proseguono.

«Tra l’altro dobbiamo segnalare che non parliamo di un vicolo buio e non frequentato, proprio di recente si è quasi concluso il restauro delle Cancelle, edificio storico molto importante per la nostra città, il cui muro confina proprio con la strada interessata da questa malsana abitudine.»

«Vi sono turisti che in questi giorni attraversano quelle zone per vedere i palazzi di quel quartiere ormai ritornati al loro splendore e di certo con è bello vedere tanti mozziconi.»

«Vogliamo anche ricordare che i mozziconi di sigarette sono rifiuti non riciclabili (vanno infatti gettati nei secchi per l’indifferenziato) e che dal 2 febbraio 2016 sono state introdotte delle multe fino a 300 euro per chi getta le cicche di sigarette per terra invece di smaltirle correttamente.» proseguono.

«Lanciamo la segnalazione non per puntare il dito su alcuni ma per far presente un “mal costume” purtroppo diffuso in molte parti della nostra città. Se sei fuori casa e vuoi comportarti in modo responsabile, evitare di gettare a terra i mozziconi di sigaretta non solo scongiurerà la possibilità di incorrere in sanzioni, ma dovresti farlo per salvaguardare un patrimonio di tutti, anche il tuo.»

