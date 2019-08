Biondi e l’ultimatum della Lega: “Se serve un chiarimento sono a disposizione”

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi sopreso dall’uscita di D’Eramo: «Anche gli stessi assessori della Lega mi sono sembrati sorpresi».

All’indomani dell’attacco frontale del deputato Luigi D’Eramo, che ha messo in forse l’appoggio della Lega al sindaco dell’Aquila, Biondi replica al microfono del Capoluogo.it: «Se serve un chiarimento politico e programmatico sono a disposizione, ma naturalmente ognuno si assume la propria parte di responsabilità, compreso Luigi D’Eramo, che ha fatto parte della Giunta fino a poco tempo fa. Nessuno mette in dubbio che in questa città ci siano dei problemi, ma ragioniamo anche dal punto in cui siamo partiti. Io credo che questa sia tutt’altro che un’amministrazione ingessata, lo dicono i risultati raggiunti».

L’intervista integrale al sindaco Pierluigi Biondi.