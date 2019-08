Terre d’Abruzzo, a L’Aquila una scuola di arti e mestieri

Ha aperto a L’Aquila a via dei Navelli 13, nel cuore del centro storico, la Scuola di arti e mestieri Terre d’Abruzzo.

Un’altra ventata di vita nel cuore storico del capoluogo d’Abruzzo fortemente colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’associazione culturale la Bottega delle Api Operose le cui socie da anni si impegnano a salvaguardare e diffondere quelle antiche sapienze tipiche della regione Abruzzo e che nell’epoca della globalizzazione vanno velocemente scomparendo.

A partire da settembre chi per hobby o interesse culturale vorrà apprendere i rudimenti di un lavoro manuale potrà frequentare corsi di acquerello, ceramica, tintura e tessitura, tombolo e uncinetto, disegno, lavorazione del cuoio e di altre attività che gli uomini e le donne abruzzesi hanno svolto per secoli.

Presso lo spazio espositivo, in attesa che prendano il via le attività didattiche, i visitatori potranno apprezzare arredi e piatti in ceramica realizzati a mano, bambole e souvenir cuciti secondo tecniche elaboratissime, quadretti, trittici, ed infusi tratti da erbe officinali secondo l’antica sapienza erboristica.

Non mancano gli articoli per la rievocazione storica come scarselle, cinte e faretre realizzate dall’artigiano Lorenzo Fiorelli, unico uomo in una fucina di cultura tutta al femminile.

La soddisfazione di Gabriella Del Pinto, presidente dell’associazione nonché ceramista ed esperta di piante medicinali.

“Sono davvero felice di vedere coronati gli sforzi che tutte noi abbiamo profuso non solo per salvaguardare e diffondere antiche e nobili tradizioni ma anche per far sì che la scuola di arti e mestieri fosse aperta in centro storico. Sono infatti convinta che un’attività del genere sia assolutamente confacente alla storicità del centro cittadino che dalla nostra presenza non potrà che essere arricchito“.