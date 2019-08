Rompe il braccialetto elettronico e si dà alla fuga, arrestato per evasione

Pregiudicato si libera del braccialetto elettronico e si allontana dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari: arrestato per evazione.

Nella serata di sabato scorso, alle ore 21 circa, la centrale operativa del Commissariato di P.S. di Sulmona veniva allertata da personale dell’Arma dei Carabinieri relativamente al fatto che, poco prima, un diciannovenne sulmonese, pregiudicato per numerosi reati contro la persona e contro il patrimonio e sottoposto al regime degli arresti domiciliari con utilizzo del braccialetto elettronico, dopo aver tagliato il dispositivo, si era allontanato a bordo di una bicicletta dalla propria abitazione.

Pertanto, immediatamente si sono attivati servizi mirati al fine di rintracciare l’evaso. Alle ore 22 circa è giunta segnalazione che l’uomo era stato avvistato in prossimità della stazione ferroviaria, pertanto due equipaggi del Commissariato di Sulmona si sono portate in quella zona per le ricerche e poco dopo hanno notato l’evaso che tentava, invano, di nascondersi sfruttando gli alberi presenti lungo la strada.

Il giovane è stato così tratto in arresto per il reato di evasione, aggravata dall’aver rotto il braccialetto elettronico, e condotto presso gli uffici del Commissariato per gli ulteriori adempimenti. Al termine degli stessi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Sulmona.