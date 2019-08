Regione Abruzzo, la carica dei nuovi direttori

L’AQUILA – Da Barbara Morgante a Roberto Fagnano, ecco i nuovi super direttori pronti per essere nominati in Regione Abruzzo.

Entro questa settimana, dovrebbe arrivare a compimento lo spoil system in Regione Abruzzo. Il primo super manager è Barbara Morgante, che andrà a prendere il posto di Vincenzo Rivera.

Per quanto riguarda le altre new entry, Il Centro segnala l’incarico a Roberto Fagnano alla direzione del Dipartimento Sanità; Fagnano dovrà quindi lasciare la direzione della Asl di Teramo. Dopo l’esperienza nella Giunta Chiodi, torna al Dipartimento Lavoro Claudio Di Giampietro, mentre Germano De Sanctis sarà il nuovo direttore del settore Turismo. L’ingegnere Emidio Primavera andrà ai Trasporti, Elena Sico – come anticipato dal Capoluogo.it – all’Agricoltura e Fabrizio Bernardini a Risorse e organizzazione. Confermato al Dipeartimento Territorio e Ambiente Pierpaolo Pescara, mentre per gli Affari europei Emanuela Grimaldi.

Anche per quanto riguarda le nomine relative agli enti strumentali, lo spoil system è previsto per metà settimana. Su 101 posti a disposizione, la Lega – forte del risultato elettorale – se ne aggiudica 51, Fratelli d’Italia supera Forza Italia e il resto da dividere tra le altre forze della coalizione. Tranne Azione Politica che – anche in questo caso – ha confermato che è fuori dalla maggioranza e non ha partecipato al tavolo per la ripartizione delle nomine.