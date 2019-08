Gran Sasso, imbrattato l’Albergo Diruto

Imbrattato l’Albergo Diruto, la grande incompiuta che si erge sul Gran Sasso.

Passeggiata con triste sorpresa quella dell’accompagnatore di media montagna di Pietracamela, Paolo De Luca. Sue le foto che mostrano gli imbrattamenti che macchiano una porzione della parete del rifugio al piano terra.

Un gesto che suscita sdegno. Degradata una struttura dalla storia complessa, che offre una vista mozzafiato, tra Corno Grande e Corno Piccolo, la Val Vomano e il mare Adriatico.

L’albergo abbandonato, di cui il Capoluogo aveva raccontato la storia, fu costruito fra il 1930 e il 1935, ma non fu mai completato. Ora, come mostrano le fotografie scattate dall’accompagatore De Luca, l’Albergo Diruto è stato vittima del degrado portato non dal tempo, ma dal gesto di chi, noncurante del rispetto per una struttura incastonata nella natura incontaminata, ha voluto lasciare la propria inappropriata firma.