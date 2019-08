McDonald’s L’Aquila riapre, grande festa per i bambini

Conto alla rovescia per la riapertura del McDonald’s dell’Aquila: data da segnare sul calendario giovedì 8 agosto, a partire dalle 7 del mattino con la colazione nel nuovissimo McCafè.

È proprio il McCafè una delle novità del punto vendita aquilano: sono 370, in tutta Italia, i bar con il tocco di McDonald’s. Caffè di produzione italiana, vasto assortimento di cornetti e pasticceria ad ogni ora del giorno e della notte con il relax di un ambiente familiare e divertente.

Sconti, promozioni e una grande festa per la riapertura del punto vendita aquilano attendono i clienti del McDonald’s: nella giornata dell’8 agosto i più piccoli si potranno divertire fra gonfiabili, palloncini e animazione. Dalle 20.30, uno spettacolo di fiabe intratterrà quanti andranno a visitare il rinnovato McDonald’s aquilano.

Previsti anche sconti e promozioni: per tutta la giornata dell’8, i panini del My Selection – quelli targati Bastianich – saranno scontati del 15 per cento e per tutta la prima settimana – dall’8 al 15 agosto – la colazione con caffè e cornetto o cappuccino e cornetto costerà 1 euro.

Una chiusura temporanea – dal 22 luglio al 7 agosto – per consentire al McDonald’s aquilano, aperto ben 20 anni fa, di rifarsi il look con un restyling innovativo, linee di preparazione all’avanguardia e nuove assunzioni.

“Verranno rinnovate completamente le cucine, come sta accadendo anche negli altri negozi in tutta Italia, mentre il punto vendita di Avezzano, essendo di recente apertura, è già in linea con i nuovi standard” aveva detto pochi giorni fa a Il Capoluogo Gaetano Miranda, licenziatario del punto vendita McDonald’s dell’Aquila e anche di quello di Avezzano, aperto 3 anni fa.

“Le cucine – ha chiarito – saranno più efficaci e veloci. Insieme a questo cambio delle linee di cottura, verranno cambiati gli esterni e tutto l’arredo interno per offrire ai nostri clienti un posto sempre più allegro e accogliente”.

Rimarrà la possibilità di ordinare attraverso i giganteschi tablet inseriti all’ingresso e verranno anche implementati con dei segnatavolo geolocalizzati. Tutto questo in ogni caso non andrà a discapito della forza lavoro “umana”: con il nuovo assetto è prevista l’assunzione di nuovo personale per un totale di circa una decina di unità.

Il nuovo personale verrà prima formato nel McDonald’s di Avezzano e entrerà poi a pieno regime a L’Aquila.

La grande novità è che con la nuova cucina si passerà dal calcolo di previsione dei prodotti più venduti alla preparazione esclusivamente su richiesta, “per offrire un servizio sempre più di qualità”.