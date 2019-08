Le Cancelle, alla scoperta del cuore commerciale del XV secolo

“Siamo di fronte oggi ad uno dei monumenti più celebri della città: è un rarissimo esempio di botteghe medioevali del XV secolo. Caratterizzavano il fronte della piazza ed erano un po’ l’antico centro commerciale della storia. Quattro botteghe che sono state spostate all’inizio del ‘900 per lasciare spazio al nuovo edificio delle Poste. Nello spostamento, oggi tornano a terza vita. La prima in piazza Duomo, poi nel 1928 con il trasferimento in via De Simeonibus e, post 2009, tornano dopo un restauro minuzioso ad un nuovo splendore”.