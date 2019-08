Roberto Giacobbo lancia due giovani artisti abruzzesi

L’AQUILA – Andrea Petricca e Alessia pignatelli inaugurano la mostra pittorica a Pettorano sul Gizio. Evento promosso ad un video messaggio di Roberto Giacobbo.

Sabato 3 agosto 2019 alle ore 18 presso il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio (AQ) Andrea Petricca e Alessia Pignatelli inaugureranno la mostra pittorica di arte astratta “Dall’anima alla forma”. L’evento è stato promosso da un video messaggio di Roberto Giacobbo, che per impegni non potrà presenziare all’evento ma introdurrà l’evento con un video messaggio. Andrea Petricca, 19 anni, violinista e poeta aquilano da poco diplomatosi con 100 e lode al Liceo Scientifico “A. Bafile” dell’Aquila e iscritto all’ultimo anno del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila”, 12 volte I classificato con le sue poesie a concorsi letterari internazionali e nazionali e vincitore con il suo primo libro “Poesiade 99 poesie” del premio “Giovani Promesse” al Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”, presenterà il suo secondo libro di poesie bilingue italiano e inglese “La Coscienza di Euterpe”, presentato per la prima volta con grande successo a L’Aquila lo scorso primo giugno. Il libro ha in copertina e all’interno le immagini dei quadri con le annesse descrizioni della pittrice Alessia Pignatelli.

Alessia Pignatelli, 32 anni, pittrice sulmonese, vincitrice del Premio Eccellenza delle Arti Parigi Barcellona Roma e del Premio Cultura ed Identità 2019, inaugurerà la sua personale mostra di quadri che durerà fino al 25 agosto 2019. Andrea e Alessia uniscono le loro arti per creare un’eccellenza artistica abruzzese da esportare in Italia e all’estero.