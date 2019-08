Pierluigi Ruggiero, la prima a Castel del Monte dopo il sold out in Brasile

Pierluigi Ruggiero, dopo il sold out in Brasile la prima a Castel del Monte

La Pausa Caffè odierna porta i lettori de Il Capoluogo nel mondo internazionale della musica classica.

Il Capoluogo ha intervistato infatti Pierluigi Ruggiero, violoncellista aquilano che ottiene da anni grandissimi successi in tutto il mondo ed è reduce da un tour di quasi un mese in Brasile, con tutte le date sold out.

Il concertista e produttore internazionale è alla vigilia dello spettacolo che debutterà sabato 3 agosto a Castel del Monte e che si intitola ‘La stanza del pastore’.

Pierluigi Ruggiero, La stanza del pastore

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Aria e rappresentativo del fenomeno della transumanza, è inserito all’interno degli eventi culturali della sessantesima edizione della Rassegna Ovini a Campo Imperatore.

Gli eventi infatti, come ha illustrato il sindaco di Castel Del Monte, Luciano Mucciante, sono ispirati al borgo, alla transumanza e all’enogastronomia”. Mucciante ha voluto questo spettacolo come prima nazionale.

Ruggiero, lavora ormai da anni in tutto il mondo come musicista e come libero professionista e dopo la tappa di Castel del Monte, porterà lo spettacolo a Pescina (9 Agosto), a Pescara (11 Agosto) e a Roccascalegna (19 Agosto).

Lo spettacolo inoltre, trattando della transumanza, è legato al dossier depositato a Parigi che candida il fenomeno delle migrazioni dei pastori a patrimonio immateriale UNESCO.