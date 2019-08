MuBAQ, 12 artisti per un monumento dedicato alle piccole vittime del terremoto

L’AQUILA – Presentato il progetto “Il giardino della memoria. L’angolo delle piccole stelle”, ideato dalla presidente del MuBAQ, Lea Contestabile.

«Sarà un monumento collettivo, un sito circondato da 12 sculture, uno spazio per bambini, dove possono giocare, fare attività di laboratorio e piccoli spettacoli. Un luogo per i bambini di oggi e di domani, per ricordare quelli più sfortunati”. Così Lea Contestabile, presidente MuBAQ, ha presentato in conferenza stampa a Palazzo Fibbioni il progetto “Il giardino della memoria. L’angolo delle piccole stelle”. Con lei, Gianna Colagrande, assessore alla cultura di Fossa, il centro che ospiterà il monumento collettivo, e Antonio Gasbarrini, critico d’arte che ha aiutato il MuBAQ ha selezionare i 12 artisti, 4 dei quali provenienti dal territorio aquilano, e gli altri dalle accademie di Ravenna, Carrara e Brera. Si tratta di Paola Babini, Luigi Calvisi, Silvia Causin, Licia Galizia, Donatella Giagnacovo, Sergio Nannicola, Felice Nittolo, Marco Pellizzola, Enzo Tinarelli, Alberto Timossi, Stefano Trappolini, Virginia Ryan.

L’inaugurazione si terrà il 10 agosto alle 18, al Villaggio d’arte dei Bambini a Borgo San Lorenzo di Fossa. L’evento sarà arricchito da letture di poesie di Annamaria Giancarli e testi di autori internazionali dedicati all’Aquila, scelti dalla scrittrice Giovanna Parisse. Dopo l’inaugurazione, tutti col naso all’insù nei pressi della vicina collina, per uno sguardo verso le stelle con gli esperti del museo.

«L’idea di ricordare i bambini – ha sottolineato l’assessore Colagrande – rispecchia la sensibilità di Lea. Noi saremo a sostenerla, venite in tanti!». Da parte sua, Antonio Gasbarrini ha ricordato l’importanza del MuBAQ, definito “Museo dell’amore intergenerazionale».