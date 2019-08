Isola pedonale in centro, parcheggio selvaggio

Parcheggi selvaggi e divieto ignorato in centro storico a due giorni dall’entrata in vigore della pedonalizzazione permanente dell’asse centrale.

“L’isola pedonale è stata ignorata”, lo segnalano al Capoluogo.it diversi residenti.

Ieri sera tante la macchine parcheggiate in tutto il centro storico a partire da Piazza Duomo, ignorando quindi completamente l’entrata in vigore dell’isola pedonale permanente a partire dall’1 agosto.

L’isola pedonale sembra quindi non essere stata rispettata e secondo quanto riportato non c’era nemmeno nessuno a vigilare sulla sua esecuzione.

Il divieto è diventato permanente dopo la prova durante i “Venerdì in centro” di giugno e luglio.

L’isola pedonale interesserà il cosiddetto “asse centrale”, quindi da corso Federico II alla Fontana Luminosa e poi la croce da San Bernardino a piazza Palazzo.

Pedonale anche la zona di via Garibaldi, esclusa via Castello.

“Le persone se ne approfittano se non ci sono i controlli – ha lamentato un lettore al Capoluogo.it che ha inviato anche alcune fotografie – Noi eravamo al corrente dell’entrata in vigore dell’isola pedonale e ci siamo organizzati per rispettarla. Abbiamo chiesto alla polizia provinciale che si trovava in piazza e c’è stato detto che loro non sapevano nulla!”.

“Si tratta di una decisione importantissima dell’amministrazione – ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità deòl Comune dell’Aquila Carla Mannetti al microfono del Capoluogo.it – che partirà nelle ore serali, stiamo decidendo se dalle 18 o dalle 19, fino a mezzanotte o l’una”.