Gran Sasso Skyrace, in gara anche il Nono Reggimento Alpini

Gran Sasso Skyrace: al via oggi e fino al 4 agosto 2019, i campionati mondiali giovanili di Skyrunning. La “corsa del cielo”, una disciplina sportiva le cui gare di corsa si svolgono in quota affrontando moderate difficoltà alpinistiche.

Nei giorni 2 e 4 agosto in occasione della Gran Sasso Sky Race, il Nono Reggimento Alpini parteciperà con 7 atleti del Reggimento.

Ma non solo: sarà messa a disposizione – fissato alla partenza e per tutta la durata della gara – la stazione Meteomont con quattro specialisti, al fine di fornire gli impatti meteo con meteogrammi specifici relativi all’umidità alla temperatura e alla velocità dei venti, in modo da fornire informazioni meteo costantemente aggiornate a tutti gli atleti per gestire al meglio la gara in una cornice di massima sicurezza.

Il servizio Meteomont è in attività per le Truppe Alpine fin dal 1972 e si basa sull’esperienza pluridecennale dei suoi componenti. Opera in cooperazione scientifica con scambio dati con l’Università di Torino, collabora con AINEVA con un protocollo di scambio dati ed esperienza in vigore dal 2017, è centro di competenza della Protezione Civile, produce bollettini meteorologici e monografie militari delle valanghe.

Gran Sasso Skyrace: storia e programma

La Gran Sasso Skyrace, premi “Piergiorgio de Paulis” coppa CNSAS”, ha una tradizione di ben 45 anni, essendo stato istituito nel 1975 dal CAI L’Aquila per ricordare la figura del giovane alpinista, volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, scomparso sul Gran Sasso durante la prima salita invernale della parete Nord del M.Camicia.

Se all’inizio era una competizione tra montanari, dall’edizione 2009 la Federazione Nazionale FISKY ha voluto contribuire al rilancio post terremoto dapprima inserendola nel calendario federale poi facendola diventare finale di campionato italiano ed infine dal 2015 è stata prescelta per sperimentare i campionati mondiali giovanili che si sono poi qui disputati nel 2016 e 2018

La manifestazione si svolge per tre giorni disputando due gare – il kilometro verticale e la skyrace – ed un evento

culturale legato alla montagna.

Venerdi 2 agosto si disputerà la prova del KILOMETRO VERTICALE, Memorial Cicchetti, una gara con 1.100 metri di dislivello e 3,3 km di percorso e con partenza a cronometro.

Domenica la SKYRACE del Gran Sasso, premi Piergiorgio de Paulis e coppa CNSAS, di 22 kilometri di lunghezza e 2.200 metri di dislivello con partenza in linea.

Il sabato “la montagna e le sue risorse” in collaborazione con il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Il percorso inizia da Fonte Cerreto (m1.100, partenza funivia del Gran Sasso) per salire a Campo Imperatore e di li alla sella si M.Aquila da cui scende a campo Pericoli ed al Rifugio Garibaldi ed alle Capanne poi risale a Sella dei

Grilli e percorrendo la cresta frastagliata giunge in vetta a M. Cefalone (2.533 m).

Scende verso il passo Portella, risale al rifugio Duca degli Abruzzi per poi scendere in una unica lunga volata, sfiorando l’osservatorio astronomico a Fonte Cerreto