Corrado Gisonni commissario per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso

L’AQUILA – Sarà l’ingegner Corrado Gisonni il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso.

Il ministro delle infrastrutture “ha individuato nell’ingegnere Gisonni il nome, sottoposto per l’intesa al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, da proporre a Palazzo Chigi per ricoprire il ruolo di commissario straordinario per il rischio idrico del Gran Sasso”. Il commissario straordinario è una figura “prevista dal decreto Sblocca-cantieri per sovraintendere alla realizzazione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La legge prevede che il commissario, che dovrà essere nominato con Dpcm, possa assumere le funzioni di stazione appaltante”.

Gisonni è un ingegnere, professore ordinario di costruzioni idrauliche e vicedirettore del dipartimento di ingegneria della seconda università di Napoli, e dal 2016 presidente della divisione europea della International association of hydraulic engineering and research.