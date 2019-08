Commissario Gran Sasso, Marsilio sottoscrive la nomina di Gisonni

PESCARA – Marsilio ha sottoscritto la lettera di intesa sul commissario del Gran Sasso

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottoscritto e inviato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli la lettera di intesa, sulla nomina dell’ingegnere Corrado Gisonni a commissario per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso.

“Finalmente abbiamo il commissario – ha detto il presidente Marsilio – io rivendico il lavoro che abbiamo fatto come Regione Abruzzo, perché abbiamo noi richiesto al Governo di agire in questo modo, abbiamo suggerito anche le norme per poter attuare questa struttura di missione, guidata da un commissario. C’è stata in queste settimane un’interlocuzione per individuare la persona adatta. Il ministro Toninelli ci ha indicato una professore di ingegneria idraulica che ha un robustissimo curriculum scientifico e professionale. Mi auguro che abbia anche le capacità manageriali e operative per assumere decisioni su una questione molto delicata. Adesso rimaniamo in attesa del decreto di nomina del presidente Conte”.