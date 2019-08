Accoltellato e gettato in un fosso, grave giovane senegalese

PETTORANO SUL GIZIO – Giovane senegalese accoltellato e buttato in un fosso da due persone. Era ospite di una casa di accoglienza.

Sarebbe stato prima affrontato da due persone per poi essere accoltellato alla gola e gettato in un fosso: vittima dell’accaduto un giovane senegalese, ospite di una casa di accoglienza di Pettorano sul Gizio, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara. Il fatto sarebbe accaduto martedì scorso su una stradina di campagna tra Sulmona e Pettorano. Non chiari al momento i motivi che ci sarebbero al centro dell’aggressione. Sulla vicenda sta indagando la squadra anticrimine del commissariato di Sulmona.

Da una prima ricostruzione da parte della polizia, spiega l’Ansa, il giovane extracomunitario sarebbe stato prima aggredito e poi trasportato in un luogo diverso e gettato in un fosso, dove avrebbe passato la notte privo di sensi. Ripresosi il giorno dopo avrebbe raggiunto la struttura di Pettorano dove è ospitato e da lì sarebbe stato accompagnato in ospedale a Sulmona. Viste le gravi condizioni i medici ne hanno deciso il trasferimento prima all’ospedale di Avezzano e poi a quello di Pescara.