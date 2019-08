Defibrillatori obbligatori, anche la Camera dice sì

“L’esito della votazione rappresenta una grande vittoria di civiltà” scrive l’associazione Azimut, per bocca del Presidente Alessandro Maccarone: Azimut è da sempre in prima fila su questo tema grazie alla campagna “Io C’entro: L’Aquila Città Cardioprotetta”.

“Siamo orgogliosi di aver anticipato la norma con la proposta di un modello virtuoso di sensibilizzazione che ha permesso il coinvolgimento di migliaia di cittadini, ma soprattutto di aver offerto un cambio di passo culturale ad un territorio che partiva fortemente svantaggiato rispetto a tante altre realtà italiane. Grazie a questo fondamentale strumento normativo sarà più semplice costruire una rete capillare di cardio-protezione e salvare migliaia di persone: non dimentichiamo che la morte improvvisa per arresto cardiaco è causa del decesso silenzioso di oltre 60.000 persone annue in Italia. In attesa del passaggio in Senato invitiamo tutti i cittadini ad informarsi ed a prendere coscienza di come, con poche e semplici manovre, sia possibile salvare una vita”