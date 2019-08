Alloggi Case e Map, pubblicati i bandi per l’assegnazione

Alloggi Case e Map, pubblicati bandi per l’assegnazione.

Fino al 30 agosto è possibile presentare domande per partecipare alla selezione per ottenere l’assegnazione di un alloggio del progetto Case o Map.

Lo ha reso noto l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, che aveva anticipato la notizia qualche giorno fa, in occasione del via libera a questa operazione da parte della Giunta comunale.

“Sono due gli avvisi emanati dal settore Politiche per il benessere della persona – ha ricordato Bignotti – uno che mette a disposizione 50 alloggi dedicati a giovani coppie, con o senza figli, o nuclei monoparentali, i cui componenti abbiano un’età non superiore a 45 anni, con reddito complessivo lordo compreso tra 6.000 euro e 35.000 euro, e un altro che dà la disponibilità di 30 alloggi per persone separate o divorziate, oppure componenti di coppie in corso di separazione legale, con o senza figli, a condizione che sia stato presentato ricorso per separazione precedentemente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, con reddito complessivo lordo compreso tra 6.000 euro e 30.000 euro”.

L’assessore Bignotti ha inoltre precisato che “per coloro i quali saranno assegnati gli alloggi, il canone da corrispondere verrà calcolato in base alle fasce isee, a seguito di presentazione del documento reddituale entro un mese dall’assegnazione stessa. Tra i vari requisiti di accesso, c’è la residenza nel comune dell’Aquila o in uno dei comuni della mobilità da almeno 5 anni consecutivi”.

“Tra le premialità invece, sono presenti i punteggi per l’anzianità di residenza sul territorio, la disabilità, la presenza di figli e la più giovane età dei richiedenti. Gli uffici comunali in Viale Aldo Moro, 30, preposti alla raccolta delle domande – ha concluso Bignotti – sono a disposizione anche per fornire ai cittadini qualsiasi altro tipo di informazione”.

I Comuni dell’ambito di mobilità dell’Aquila sono i seguenti: Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio, San Pio, Sant’Eusanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant’Angelo.

I bandi in questione sono pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila.