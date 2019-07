Piergiorgio Bucci, il cavaliere aquilano approda al Campionato Europeo

Piergiorgio Bucci, il cavaliere aquilano che approda al Campionato Europeo



Nella rosa dei dieci atleti che Duccio Bartalucci ha scelto per il Campionato d’Europa di Rotterdam c’è il campione aquilano Piergiorgio Bucci, veterano del salto a ostacoli.

Bucci, nato a L’Aquila il 18 agosto 1975, approderà infatti al Campionato d’Europa di Rotterdam a fine Agosto.

Cavaliere italiano, ufficiale dell’Arma di cavalleria, è anche atleta e istruttore federale dell’equitazione specialista nella disciplina del salto ostacoli.

Ha vinto la medaglia di bronzo nel Campionato Italiano del 2002, la medaglia di bronzo individuale e a squadre nel Campionato Mondiale Militare del 2005 in Argentina e la medaglia d’argento nel Campionato Italiano del 2007.

È stato campione italiano assoluto nel 2008, vincitore della Coppa delle Nazioni di Dublino e della Coppa delle Nazioni di Lummen, vincitore del Gran Premio 5* di Estoril, vincitore della Coppa delle Nazioni di Dublino, vincitore della Coppa delle Nazioni di Roma – Piazza di Siena.

Vince con Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi la Coppa Delle Nazioni nel 2017 a Roma in Piazza di Siena riportando il trofeo in Italia dopo 32 anni.

Piergiorgio Bucci ha disputato un campionato mondiale e quattro campionati europei; ha 29 presenze in Coppa del Mondo e 52 presenze in Nazionale in altrettante Coppe delle Nazioni.

L’aquilano è uno dei veterani della squadra nazionale convocata a Rotterdam: è stato infatti convocato per 15 volte come azzurro nel Concorso ippico internazionale “Piazza di Siena” e per 5 volte ha fatto parte della squadra italiana che nell’ambito del concorso ha disputato la Coppa delle Nazioni.