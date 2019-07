Paolo Federico, l’Anac conferma: inconferibile l’incarico all’Asm

L’AQUILA – Paolo Federico amministratore unico dell’Asm, l’incarico era inconferibile. La conferma dell’Anac.

Dopo le perplessità sollevate in V Commissione Vigilanza, relativamente alla nomina di Paolo Federico quale amministratore unico dell’Asm, arriva la conferma dall’Anac: l’incarico era inconferibile. La nota è arrivata questa mattina, con la delibera n°190 con cui viene dichiarata l’inconferibilità, ai sensi dell’articolo 7 comma 2, lettera d) del decreto legislativo numero 39/2013, dell’incarico conferito a Paolo Federico di amministratore unico di Asm spa, con riferimento agli incarichi “in provenienza” di Commissario liquidatore della Comunità montana Montagna dell’Aquila e di Presidente del Consorzio forestale Campo Imperatore.

“A seguito dell’apertura del procedimento – spiega l’assessore con delega alle Partecipate, Fausta Bergamotto – il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in via prudenziale e per la tutela dell’azione amministrativa, con nota del 3 giugno 2019 aveva invitato l’amministratore unico di Asm ‘ad astenersi dal compiere attività di gestione che non sia ordinata da indifferibilità ed urgenza’ in attesa della pronuncia degli organi coinvolti che hanno competenza ad accertare le ipotesi contestate. È già al vaglio del primo cittadino e del Responsabile anticorruzione dell’ente comunale, la valutazione di tutte le procedure consequenziali che sarà necessario adottare alla luce della decisione dell’Anac”.