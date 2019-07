Lutto a Calascio per la morte di Edoardo Daniele

Calascio in lutto per la morte di Edoardo Daniele, ex dipendente comunale.

È morto ieri improvvisamente, all’età di 79 anni, Edoardo Daniele, storico ragioniere del Comune di Calascio.

Stimato da tutta la comunità per la sua spiccata professionalità, moralità, per il suo altissimo senso del dovere, oltre che per le sue specchiate doti umane.

Innamorato incondizionatamente della sua Calascio e da questa con affetto sempre ricambiato, lascia la moglie Annamaria, i figli Claudia, Alessia e Stefano.

Le esequie si svolgeranno oggi, alle 16, presso la chiesa di Sant’Antonio Abate di Calascio.

Il sindaco, Ludovico Marinacci, l’amministrazione comunale e i dipendenti tutti partecipano con profonda commozione al lutto della famiglia Daniele.