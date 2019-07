Lucio Cantalini si è spento all’età di 94 anni.



Ci ha lasciato la leggenda del biliardo del Circolo aquilano, dipendente del Comune di L’Aquila nell’ufficio di gabinetto del Sindaco.

Ironico e sorridente, era un uomo di grande fascino con i suoi straordinari occhi azzurri, caratteristica peculiare della sua famiglia.

Originario di Via Fontesecco, ha vissuto poi in Via Sallustio con la sua amata Marisa ed i suoi figli Maria Grazia, Roberto, Maurizio e Paola, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.

“Ho un unico grande rammarico, da giornalista, di non essere mai riuscita a strappare a Lucio una intervista! I suoi occhi conservavano un ricordo straordinario di una L’Aquila, dentro le mura, affascinante e sapiente. Di quando saliva il garzone da Via Sallustio a portare la spesa della giornata, in un tempo in cui non esistevano i grandi supermercati.



Di quando giocava con i calzoncini corti in piazza Fontesecco. Di quando il mercato in piazza, la processione del Venerdì Santo o la fiera della Befana cadenzavano lo scorrere del tempo, le strade chiuse o la casa piena di gente. Abbiamo avuto sempre una grande intesa… forse perché ci univa l’essere nati nello stesso giorno, anche se a distanza di tanti anni! Te ne sei andato con grande dignità, come hai vissuto la tua lunga e bella vita!

Ciao Lucio’ ”



Roberta

I funerali si terranno giovedì 1 agosto alle ore 15:30 presso la parrocchia della Torretta.