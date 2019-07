La Compagnia dei Poeti dell’Aquila bissa nella Marsica

Doppio prestigioso appuntamento nella Marsica per la Compagnia dei Poeti dell’Aquila.

Sabato 3 Agosto 2019 alle ore 18 la compagine poetica, guidata da Alessandra Prospero e Valter Marcone, darà vita allo spettacolo poetico “Miti e Muse”, ripreso dall’omonimo spettacolo già rappresentato nell’Agosto 2018 ad Ofena.

Il contesto è quello della Settimana marsicana che ospiterà la rappresentazione presso il casino di caccia del Parco di Villa Torlonia.

I poeti che parteciperanno sono: Antonio Fasulo, Tonino Frattale, Tiziana Iemmolo, Selene Luise, Valter Marcone, Lucia Orneto, Maria Piera Pacione, Roberta Placida, Giuliana Prescenzo, Alessandra Prospero, Paola Retta e Luigi Tiberi.

Regia di Alessandra Prospero.

Domenica 4 Agosto invece La Compagnia dei Poeti dell’Aquila sarà presente a Tagliacozzo per il Festival Internazionale di Mezza Estate con l’evento dal titolo “Pittura e Poesia”.

Dodici poeti per dodici quadri dell’artista Attilio Salciccia in un evento in cui verranno lette le poesie con tre brevi interventi sul significato e sull’importanza del connubio tra poesia e pittura.

L’iniziativa si terrà alle ore 18 presso il cortile nobile del Palazzo Ducale.

Parteciperanno i seguenti autori: Carlo Carducci, Carmela De Felice, Federico Del Monaco, Alessandro Faonio, Antonio Fasulo, Carla Gonnelli, Eraldo Guadagnoli, Valter Marcone, Roberta Placida, Alessandra Prospero, Paola Retta, Guido Tracanna.