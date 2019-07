Incidente in viale Corrado IV, scontro tra moto e auto

L’AQUILA – Nella mattinata di oggi una moto e un’auto si sono scontrate in viale Corrado IV. Nessuna grave conseguenza a seguito dell’incidente.

Fortunatamente non ha causato problemi alle persone l’incidente che si è verificato questa mattina in viale Corrado IV.

Per cause in corso di accertamento, uno scooter e un’auto si sono scontrate. Nessun problema rilevante per le persone coinvolte, ma traffico rallentato prima della rimozione dei mezzi.