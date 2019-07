Fdi Avezzano: Alfatti Appetiti commissario del partito



Il commissario della provincia dell’Aquila di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, ha nominato Roberto Alfatti Appetiti commissario del partito per la città di Avezzano.

“Considerata la necessità di intraprendere un nuovo percorso, finalizzato alla costruzione di una proposta politica solida e credibile, Fratelli d’Italia ha incaricato Roberto Alfatti Appettiti, che ringrazio per aver accettato la proposta formulata d’intesa con il coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi. Vanta una lunga esperienza nel Comune di Avezzano e in Provincia dell’Aquila, dove ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale e vice presidente. Ha la giuste competenze e una profonda conoscenza delle dinamiche politiche e amministrative della comunità avezzanese per consentire al partito di riprendere e consolidare il suo cammino di crescita e radicamento sul territorio” ha dichiarato il commissario Biondi.

“Ringrazio Pierluigi Biondi ed Etelwardo Sigismondi per l’opportunità e la fiducia accordatemi e mi metterò subito all’opera. Ascolto, confronto e soprattutto condivisione saranno le linee guida per riorganizzare un partito aperto a chiunque voglia partecipare e portare un contributo d’idee. L’obiettivo è arrivare pronti e determinati all’appuntamento elettorale della prossima primavera con una lista di Fratelli d’Italia forte, all’interno di una coalizione coalizione di centrodestra vincente” ha aggiunto il commissario Fdi di Avezzano, Roberto Alfatti Appetiti.