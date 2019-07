Gran Sasso Acqua, campagna di sensibilizzazione per uso risorse idriche

La Gran Sasso Acqua spa invita tutte le amministrazioni comunali a porre in essere una campagna preventiva di sensibilizzazione per un uso parsimonioso e corretto del patrimonio idrico.

E’ quanto scrive il direttore tecnico della Gran Sasso Acqua spa, l’architetto Armando Balducci, ai Sindaci dei Comuni gestiti, alla Prefettura dell’Aquila, all’Ente d’Ambito Aquilano e all’Ersi nella periodica attività di sensibilizzazione svolta dall’azienda partecipata.

“Come ogni anno la società di gestione del ciclo integrato Gran Sasso Acqua spa si adopera in una campagna di sensibilizzazione all’uso corretto della risorsa idrica da parte dell’utenza”, si legge in una nota.

La stagione estiva è normalmente caratterizzata da un incremento della domanda di acqua, sia per la presenza sul territorio di un maggior numero di utenti, fenomeno legato ai flussi turistici, sensibile soprattutto nei piccoli centri, sia per le elevate temperature proprie del periodo estivo.

Con l’inizio della stagione le sorgenti potrebbero ridurre bruscamente la loro portata utile ai fini dell’approviggionamento idropotabile con conseguenti seri rischi di carenza idrica diffusa su tutto il territorio in gestione.

“Dal contingente vertiginoso aumento dei consumi, intere zone abitate potrebbero rimanere senza rifornimento idrico anche per giorni, con notevoli problemi per l’approviggionamento, oltre ai disagi di carattere igienico sanitario”, rileva Balducci.

“In aggiunta a tali maggiori richieste – aggiunge – continuano ad evidenziarsi, purtroppo, fenomeni di abusivismo e di uso non corretto dell’acqua potabile come, a puro titolo di esempio, per l’innaffiamento dei giardini, per le irrigazioni degli orti e per il lavaggio delle autovetture”.

“Per far fronte ad un tale scenario, la Gran Sasso Acqua spa potrà operare controlli serrati sul territorio volti all’individuazione di ogni forma di abuso e di uso non corretto, a cui seguiranno le segnalazioni alle competenti autorità“, conclude la nota.