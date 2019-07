Gianni Padovani responsabile nazionale Sport per il PSI

L’AQUILA – Gianni Padovani il nuovo responsabile nazionale del settore Sport del PSI.

«ln questi giorni il Partito Socialista Italiano ha reso noti i nomi dei nuovi Responsabili Nazionali dei Settori di lavoro che affiancheranno il Segretario Enzo Maraio e la Segreteria Nazionale nello svolgimento delle attività a loro assegnate». Lo comunica il segretario comunale del PSI L’Aquila, Fabrizio Di Marco, spiegando: «È con grande piacere ed orgoglio che la segreteria comunale del PSI dell’Aquila annuncia la nomina di Gianni Padovani, già Segretario Prov.le PSI dell’Aquila, come Responsabile Nazionale del Settore Sport. Un incarico che deriva non solo dalla sua profonda formazione universitaria (la Laurea ed il Master nel Management Sportivo, i diversi Diplomi conseguiti nella Scuola dello Sport del CONI e nel Settore Tecnico FIGC di Coverciano), ma che viene principalmente avvalorata dalla competenza che Padovani ha dimostrato negli anni nella conoscenza ed il costante impegno a livello regionale e nazionale nelle politiche sportive attraverso le numerose iniziative e proposte da lui presentate. La segreteria comunale ringrazia la Segreteria Nazionale ed in particolare il Segretario Enzo Maraio per aver creduto in Gianni e avergli dato fiducia attraverso questo importante incarico».