Eliminazione barriere architettoniche, fondi anche per i privati

La Regione Abruzzo stanzia nuove risorse finanziarie destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, per un totale di circa 2 milioni di euro.

Con l’approvazione della delibera presentata dall’assessore Guido Quintino Liris, con delega all’Edilizia residenziale pubblica (ERP), la giunta regionale ha provveduto a destinare i fondi necessari, creando i presupposti per sbloccare le richieste effettuate tra il 2013 e il 2016 e a porre le basi per le graduatorie degli anni successivirelativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche. Una risposta per quei cittadini in difficoltà che da troppi anni aspettano atti concreti che consentano loro di vivere con dignità la propria condizione di disagio.

“Sin dal mio ingresso in Regione – dichiara l’Assessore Liris – ho combattuto questa grave criticità: l’accessibilità agli edifici privati è una priorità della nuova Regione Abruzzo. Come medico, oltre che come amministratore, mi sento particolarmente vicino alle famiglie che hanno deciso di prestare assistenza e cura ai propri cari, all’interno delle proprie abitazioni. È stato colto, a tal riguardo, un obiettivo tanto politico quanto morale. Da oggi i Comuni e le famiglie con problemi di disabilità al proprio interno – conclude l’Assessore – sanno che possono contare su un’attenzione e una disponibilità concreta da parte dell’ente Regione”.