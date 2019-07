Rivisondoli: gravi le condizioni del bambino investito in bici

Sono gravi le condizioni del bambino di 9 anni investito in bici a Rivisondoli. È stato trasferito al Gemelli a Roma.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio; il bambino si trovava con la mamma e sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, per accertare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione il bambino stava facendo una passeggiata in bicicletta, seguito dalla mamma, anche lei in bici.

L’investimento si è verificato proprio nella piazza principale di Rivisondoli dove si trovavano diverse persone che hanno assistito all’incidente senza poter fare nulla per evitarlo.

L’investitore, è sceso subito per prestare i primi soccorsi, il bambino è stato portato in un primo momento all’ospedale di Castel di Sangro per poi essere trasferito eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove è stato sottoposto ad alcuni esami in base ai quali è stato poi disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma.

Come riporta Il Centro nell’impatto il bambino ha riportato ferite e lesioni in più parti del corpo. La cosa più preoccupante e per la quale è stato disposto il trasferimento a Roma è stato un grave trauma cranico.