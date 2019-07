Da Mozart ai Coldplay, musica sotto le stelle a San Demetrio

Da Mozart ai Coldplay, concerto all’ombra delle stelle a San Demetrio Ne’ Vestini. L’Area Bike sperimenta la musica.

L’Area bike, adottata e riqualificata dalla ditta Costruzioni Iannini Srl. ed inaugurata a fine giugno si appresta a diventare anche un’ area di sperimentazione culturale. Si parte Mercoledì 31 Luglio alle ore 21:00 con il “Quartetto dell’Accademia Sannita” con un omaggio alla musica nel suo percorso evolutivo dal 1700 ai giorni nostri.

Luigi Abate (primo violino), Antonio Scolletta (secondo violino), Alessandro Zerella (viola), Maria Miele (violoncello) e con la partecipazione della voce di Giada Santoro (soprano) si cimenteranno in un esercizio di stile che ripercorrerà la musica da Mozart ai Coldplay. E’ un omaggio alla musica e nel contempo la sperimentazione della cultura anche in spazi progettati per altre finalità nonché un scommessa del Comune di San Demetrio. L’iniziativa è stata promossa della società Costruzioni Iannini Srl. e dal Comune di San Demetrio.

L’area Bike, che si trova proprio sull’incrocio per Villa Sant’Angelo e Tussillo, di supporto ai ciclisti poiché la SS 261 è l’autostrada dei ciclisti è stata pensata per essere luogo funzionale per chi vi farà sosta, con una valenza estetica che è già di per se un arricchimento culturale.

Sperimentare la fruizione di nuovi spazi è un modo per godere del nostro paese in maniera sempre rinnovata spiega Serena Parlante, consigliere comunale del Comune di S. Demetrio Ne’ Vestini. Il concerto organizzato dalla ditta Iannini e dal Comune di San Demetrio nella suggestiva cornice dell’area Bike sarà il primo di una serie di eventi culturali che il Comune intende promuovere in questo spazio e negli altri angoli del paese. Spazi fruiti nella quotidianità si abbiglieranno di una veste nuova che li mostrerà sempre uguali ma sempre nuovi.