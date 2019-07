Altopiano delle Rocche, donna muore in incidente stradale

Terribile incidente stradale nella tarda mattinata sull’Altopiano delle Rocche: perde la vita una donna di 88 anni.

Scontro tra un’auto e un fuoristrada questa mattina, sull’Altopiano delle Rocche, sul versante della Brecciara, nei pressi delle piste da sci di Campo Felice. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, i due mezzi si sono scontrati sulla strada statale 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino”, all’altezza del km 22,400, nel territorio di Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila. Terribile l’impatto, che non ha lasciato scampo a una donna, classe 1931, che ha perso la vita nell’incidente. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, 118 e i vigili del fuoco dell’Aquila.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’anziana, mentre altre due persone risultano ferite.

In aggiornamento.